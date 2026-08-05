Кабачки запеклись в аэрогриле: идеальный гарнир за 15 минут

Горячие блины — идеальный выбор для семейного завтрака или быстрого ужина в сезон кабачков. Узнайте, как всего за 15 минут приготовить идеальный гарнир из кабачков в аэрогриле, который станет отличным дополнением к вашему столу.
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