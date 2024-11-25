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Губерниев оскорбил Вяльбе: Вступился за предательницу Исинбаеву

Губерниев оскорбил Вяльбе: Вступился за предательницу Исинбаеву

Елена Вяльбе раскритиковала Исинбаеву, Губерниев перешёл на оскорбления.Накануне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе обвинила двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву в предательстве.

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