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«Филадельфия» продлила Фроста на год и 800 тысяч долларов. Контракт – односторонний, форвард набрал 16 очков в 55 играх

«Филадельфия» и Морган Фрост подписали новый контракт. Новое соглашение 23-летнего форварда с клубом рассчитано на один год и 800 тысяч долларов.

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