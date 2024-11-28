Глава крымской миссии Смирнов назвал слова Ермака о переговорах пустозвонством

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил о пустозвонстве главы офиса Зеленского Андрея Ермака в связи с его заявлением об условиях начала переговоров с Россией, которые он обозначил в статье для шведского издания Dagens industri.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии