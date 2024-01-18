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NYP: мираж американской мечты — молодёжь не может заработать на собственное жильё

NYP: мираж американской мечты — молодёжь не может заработать на собственное жильё

Чтобы обзавестись собственным жильём, молодым американцам нужно зарабатывать в два раза больше, чем у них получается, пишет New York Post.

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Комментарии
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Майя Maja
У нас для молодежи намного лучше условия для выплаты ипотеки и содержания себе и детям достойного уровня жизни? Все относительно....что такое &quot;достойно&quot;.
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6 час.

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