Иран и Израиль: в шаге от взаимного уничтожения

Вторжение бойцов движения ХАМАС на территорию Израиля может стать одной из критических точек отсчёта нового этапа человеческой истории.
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