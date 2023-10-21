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Военное обозрение

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Иран и Израиль: в шаге от взаимного уничтожения

Иран и Израиль: в шаге от взаимного уничтожения

Вторжение бойцов движения ХАМАС на территорию Израиля может стать одной из критических точек отсчёта нового этапа человеческой истории.

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