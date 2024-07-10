В Болгарии вызвали на допрос зампреда движения Русофилов Асенова

После задержания главы движения "Русофилы" в Пловдиве (Болгария) Златомира Девленского, на допрос в ДАНС (болгарская контрразведка) вызвали заместителя председателя данной общественной организации Асена Асенова.
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