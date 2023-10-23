9 000 тонн пескосоляной смеси заготовили в Удмуртии к зиме

Ижевск. Удмуртия. Девять тысяч тонн пескосоляной смеси заготовили в Удмуртии на предстоящую зиму. Об этом рассказал руководитель Миндортранса Удмуртии Алексей Горбачёв в ходе аппаратного совещания при главе правительства республики Ярославе Семёнове.