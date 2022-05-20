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Сын Тейтума после победы во 2-м матче дал пять игрокам «Селтикс» в раздевалке

Сын Тейтума после победы во 2-м матче дал пять игрокам «Селтикс» в раздевалке

Сын лидера «Бостона» Джейсона Тейтума Дьюс после победы во втором матче серии с «Майами» (127:102, 1-1) поздравил команду с победой.

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