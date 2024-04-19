Госуслуги выходят за рубеж. В экспериментальном режиме

МИД предлагает создать в Киргизии, Казахстане, Армении и Узбекистане точки оформления квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписейКак сообщает «Коммерсантъ», МИД опубликовал проект постановления правительства об эксперименте по выдаче проживающим за рубежом гражданам РФ квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей.
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