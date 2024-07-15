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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ширер о поражении Англии в финале Евро: «Последняя игра Саутгейта, вероятно. Он два раза вывел нас в финал, но так и не выиграл – это причинит ему боль. Возможно, он решит, что пришло время уступить кому-то другому»

В финале Евро-2024 Англия уступила Испании со счетом 1:2. «Я подозреваю, что он может уступить [пост главного тренера] кому-нибудь другому.

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