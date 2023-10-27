В Ростовской области разыскивают 70-летнего дедушку на немецком "Опеле"

Родственники переживают за то, что с пожилым мужчиной могло что-то случиться.В Ростовской области исчез при неизвестных обстоятельствах 70-летний житель посёлка Мускатного Аксайского района Николай Полицина.
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