«Россия тогда, в 2014-м должна была снять вопросы с бандеровскими нациками, а не ждать до 2022-го!» - то ли правда от недопонятия, то ли в целях раскачки аудитории, но такая тема периодически всплывает и на неё даже делается серьёзный упор.
Почему Россия не начала СВО в 2014-м?
Комментарии
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Игорь Нартымов
Статья хорошая. Но вопросы возникают все - равно. Зачем в 2003 году продолжили переводить деньги России в так называемый Стабилизационный фонд за границу в западные банки под очень низкие проценты? Почему эти деньги не стали вкладывать в модернизацию производства внутри России? Почему позволили развалиться нашему станкостроению, электронному, приборостроению, многим другим отраслям ВПК, новейшего машиностроения? Почему позволили олигархам переводить деньги от продажи наших энергоресурсов сырья на запад в западные банки на свои секретные счета? С 2003 по 2014 год можно было построить без всякого рабского труда тысячи новых заводов ВПК( военно- промышленного комплекса).
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8 час.
Валерий Ворожищев
Всему своё время. Ошибка, что отдали Мариуполь, поверив западным обещаниям. С другой стороны, как говорится "петух клюнул" и пошли реальные реформы во всём
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6 час.
ТО
Терехов Олег
А можно было и не влазить явно самим в 2014 а просто не сдерживать Донбас в своих стремлениях биться и подкинуть оружия через третьих лиц!
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6 час.
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