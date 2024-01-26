Почему Россия не начала СВО в 2014-м?

Игорь Нартымов

Статья хорошая. Но вопросы возникают все - равно. Зачем в 2003 году продолжили переводить деньги России в так называемый Стабилизационный фонд за границу в западные банки под очень низкие проценты? Почему эти деньги не стали вкладывать в модернизацию производства внутри России? Почему позволили развалиться нашему станкостроению, электронному, приборостроению, многим другим отраслям ВПК, новейшего машиностроения? Почему позволили олигархам переводить деньги от продажи наших энергоресурсов сырья на запад в западные банки на свои секретные счета? С 2003 по 2014 год можно было построить без всякого рабского труда тысячи новых заводов ВПК( военно- промышленного комплекса).