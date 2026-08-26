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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сезон-2027 начнется в Китае, если гонки на Ближнем Востоке не состоятся (The Race)

Издание The Race поделилось информацией о календаре на следующий сезон «Формулы-1». Основной план состоит в том, чтобы начать чемпионат сдвоенными гонками в Бахрейне (14 марта) и Саудовской Аравии (21 марта), после которых пройдет «тройник»: Гран-при Австралии (4 апреля), Японии (11 апреля) и Китая (18 апреля).

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