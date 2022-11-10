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Завод, который производит самолеты Ил-76 и Ту-204, начал работать круглые сутки

Завод, который производит самолеты Ил-76 и Ту-204, начал работать круглые сутки

Ил-76МД-90А / ©wikipedia «Авиастар» специализируется на производстве военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А (второе поколение Ил-76), создании на его базе топливозаправщика Ил-78М-90А, а также сервисном обслуживании самолетов Ан-124 «Руслан».

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