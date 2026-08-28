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Электронные перевозочные и экспедиторские документы с 1 сентября 2026 года: когда они действительно нужны бизнесу

С 1 сентября 2026 года транспортная накладная, заказ и заявка при автомобильной перевозке, а также другие перевозочные и экспедиторские документы по общему правилу переходят в обязательный электронный формат.

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