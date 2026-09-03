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Экономист Бадалов назвал пути снижения разрыва цен между регионами России

Экономист Бадалов назвал пути снижения разрыва цен между регионами России

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Сократить разрыв цен в российских регионах помогут налоговые преференции для перевозчиков, появление новой инфраструктуры и субсидирование транспортной отрасли.

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