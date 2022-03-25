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Джа Морэнт пропустит как минимум 2 недели

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт выбыл из строя из-за болей в колене. Морэнт, который из-за проблем с коленом пропустил уже три матча, будет осмотрен врачами через 2 недели.

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