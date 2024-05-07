Президент России Владимир Путин завершил свою инаугурационную речь словами «вместе победим».«Мы единый и великий народ, и вместе преодолеем все преграды, реализуем всё задуманное, вместе победим», — сказал Путин.
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