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Аргументы и Факты

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Путин завершил свою инаугурационную речь словами «вместе победим»

Президент России Владимир Путин завершил свою инаугурационную речь словами «вместе победим».«Мы единый и великий народ, и вместе преодолеем все преграды, реализуем всё задуманное, вместе победим», — сказал Путин.

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