Расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» уничтожили огневые позиции и наблюдательные посты ВСУ

Расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» уничтожили огневые позиции и наблюдательные посты ВСУ

Слаженные расчеты 203-мм САУ «Пион» вели боевую стрельбу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 30 километров.

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