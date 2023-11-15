Плоская гора Рорайма высотой 2800м, кто ее создал, можно ли людям на нее подняться

Подняться на вершину Рораймы было моей давней мечтой: сотни рассказов известных путешественников об открытии и покорении горы, мифы и легенды древних индейцев, а также книга «Затерянный мир» Конан Дойля превратили эту местность в фантастический край.
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