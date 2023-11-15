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Плоская гора Рорайма высотой 2800м, кто ее создал, можно ли людям на нее подняться

Плоская гора Рорайма высотой 2800м, кто ее создал, можно ли людям на нее подняться

Подняться на вершину Рораймы было моей давней мечтой: сотни рассказов известных путешественников об открытии и покорении горы, мифы и легенды древних индейцев, а также книга «Затерянный мир» Конан Дойля превратили эту местность в фантастический край.

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