«Все начинается с химии»: как в СИБУРе сыграли свадьбу сотрудников

Он – сотрудник ремонтно-механического завода, она – специалист центра клиентского сервиса. Год назад они познакомились в общей компании друзей, а свадьбу сыграли прямо на площадке казанского предприятия СИБУРа, где оба работают.
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