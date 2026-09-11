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Татар-информ

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«Все начинается с химии»: как в СИБУРе сыграли свадьбу сотрудников

«Все начинается с химии»: как в СИБУРе сыграли свадьбу сотрудников

Он – сотрудник ремонтно-механического завода, она – специалист центра клиентского сервиса. Год назад они познакомились в общей компании друзей, а свадьбу сыграли прямо на площадке казанского предприятия СИБУРа, где оба работают.

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