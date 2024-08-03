🇮🇱🇵🇸 Минувшей ночью израильские силовые структуры провели серию операций на Западном берегу реки Иордан, отчитавшись как о задержании пособников ХАМАС, так и ликвидации нескольких боевиков.
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🇮🇱🇵🇸 Минувшей ночью израильские силовые структуры провели серию операций на Западном берегу реки Иордан, отчитавшись как о задержании пособников ХАМАС, так и ликвидации нескольких боевиков.
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