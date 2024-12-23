Бизнес стремится к независимости: спрос на внутрикорпоративные решения вырастет в 3 раза

МОСКВА, 23 декабря, ФедералПресс. Согласно исследованию VK Tech, в ближайшие 2-3 года число организаций, выбравших размещение коммуникационных решений на собственных серверах (On-Premises), увеличится более чем втрое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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