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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Председатель Госдумы Володин о лимите в РПЛ: «Восемь легионеров на футбольном поле. Собирают их с Африки, с других стран. Стыд! Мы должны сделать все, чтобы выходили наши ребята»

В воскресенье в Государственной думе прошло заседание комитета по физической культуре и спорту с кандидатом на должность министра спорта в новом правительстве РФ Михаилом Дегтяревым.

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