Политика как она есть

40 318 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Никита
    Вы абсолютно правы, инициаторы этого мероприятия уже облизываются в предвкушении того как нагреют свои эти самые жадн...Конфискат на благ...
  • Никита
    Никакой это не народный фронт, а подразделение правящей "ЕР". Зная что это за контора, то лучше конфискат передать в ...Конфискат на благ...
  • Никита
    Да хоть за тугрики, ведь курс рубля все равно привязан к доллару. Так что для простых граждан у которых и рублей кот ...Вот и наступил де...

Битва за Донбасс: интенсивность огня выросла в 5-6 раз

Битва за Донбасс: интенсивность огня выросла в 5-6 раз

В настоящее время ведется подготовка к битве за Донбасс. Она должна стать не только самой грандиозной за время проведения российской специальной военной операции на украинской территории, но и крупнейшим сражением в новейшей истории человечества.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх