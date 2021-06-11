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Надаль о поражении от Джоковича на РГ: «Это теннис. Игрок, который лучше адаптируется к условиям, заслуживает победы. Он победил заслуженно»

13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от Новака Джоковича в полуфинале-2021 – 6:3, 3:6, 6:7, 2:6.

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