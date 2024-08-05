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Закон, порядок, государство

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Специалисты пункта отбора на военную службу по контракту ЮВО проводят информационную работу в районах Астраханской области

Специалисты пункта отбора на военную службу по контракту ЮВО проводят информационную работу в районах Астраханской области

Сотрудники пункта отбора доводят всем желающим о социальных гарантиях, льготах, денежном довольствии и других особенностях службы в соединениях и воинских частях ЮВО.

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