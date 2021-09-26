Яростный кулак шариатской духовности

автор - Паренек из Сан-Франциско. Россия 21-го (прописью двадцать первого) века. В Нижневартовске муж пациентки избил врача-дерматолога, за что тот его жену… Осмотрел в полном соответствии с правилами медицины.
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