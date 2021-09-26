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Яростный кулак шариатской духовности

Яростный кулак шариатской духовности

автор - Паренек из Сан-Франциско. Россия 21-го (прописью двадцать первого) века. В Нижневартовске муж пациентки избил врача-дерматолога, за что тот его жену… Осмотрел в полном соответствии с правилами медицины.

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ольга морозова
китайскую хочу))))))))))))))))))))))
nestor 19
Какая все-таки дикость!Сидел бы у себя в кишлаке ,кусок дебила
Sasha Sokolov
тут часть вины и на враче,который позволил мужу находиться в кабинете и не понятно вызывали ли полицию?....дело не вере,а в распущенности
Сергей
Читайте внимательнее. Ишак потом ворвался с претензиями. Сначало жену заразил (врач дерматолог-венеролог), а потом...
Sasha Sokolov
по радио России передали следующее,дерматолог попросил показать руки потом ноги потом живот ,после его начал бить муж,про то что врач когда то заразил женщину никто не говорил,очень темная история,так что не шуми дядя...я верю сообщению Радио России
Sasha Sokolov
ты мне скопируй то о чем написал ,я это в тексте не нашел
Сергей
Вот беда с вами забугорными, русским языком владеете не на уровне, толком не понимаете. Какой врач заразил? Ишак заразил.
Сергей
По версии следствия, события развивались следующим образом: "21 сентября 2021 года около 15 часов подозреваемый, находясь в одном из кабинетов частной медицинской клиники "А-мед" города Нижневартовск, грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником, нанес не менее двух ударов в область лица врачу-дерматовенерологу, ранее осматривавшему женщину".
Sasha Sokolov
ишак как меняет суть избиения? я тебя не понимаю у тебя какие ко моему ответу претензии?....забугорный,это ты о ком?
Sasha Sokolov
и дальше чего? полная распущенность мужа,не надо было его впускать в кабинет...ко мне у тебя какие претензии не нравится мой ответ?, не пиши ничего,что ты пытаешься мне доказать? а главное зачем?...у меня свое мнение у тебя вообще нет никакого
Игорь Малихов
Причём здесь владение языком ? Как гугол переведёт - так и будет ...
Игорь Малихов
Уважаемый Саша !!! Ишак очень сильно меняет суть избиения ...
Сергей Яминов
Почему этому мракобесу не дали тюремный срок за явное уголовное преступление ?
Добрый Кот
Потому что он черножопый. Русского бы уже закрыли.
Елена Филиппова
А неплохо бы направить сего дикого мужа на осмотр к врачу-проктологу женского пола.
Виктор Коряцкий
Вместе с ишаком.
Елена Филиппова
А неплохо бы направить сего дикого мужа на осмотр к врачу-проктологу женского пола.
Сергей Лепехов
Выкинуть тупого чурку из страны - и пусть у себя в Средне-Азиях выживает...
Виктор Борисов
Для начала следствие суд и срок по ст нанесение побоев и вреда здоровью и штраф за моральный ущерб
Walery
Медицина по шариату -- это Мечеть. Но там очевидно дорого вот и захотелось ему халявки. Вопрос - что он думал посещая поликлинику? Ну в самом деле - что?
Виктор Коряцкий
Та никто в эту мечеть не ходит, построили чтобы была, а она простаивает, они в диаспоры ходят. Проснитесь.
Денис
Ещё вспомнилась такая фигня, наша скорая не может проехать к умирающему из за того что кто то не хочет уступить дорогу. У американских спец машин давно на месте бампера стоят отбойники чтоб таранить другие машины чтоб прочистить себе дорогу там где пробки, они имеют на это право. У нас ещё с этим не разобрались, какую-то железку к бамперу приделать не могут.

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