- Сколько будет десять раз по сто грамм? - Литр. - Воооот! Во всем мире это килограмм, и только в России это Литр!

Лежат любовники в постели. Она, мечтательно:— Представляешь, милый — ведь когда-нибудь мы поженимся…Он, неторопливо затягиваясь сигаретой и пуская в потолок колечко дыма:— Да кому мы нафиг нужны… - Хочу предупредить, наш аттракцион не для слабонервных.