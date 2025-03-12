Приколисты
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Приколисты

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Свежие комментарии

  • Николай
    Значит, нужно летать медленно и низенько, так безопаснееЧто будет, если а...
  • Элеонора Коган
    Вот кошечка-умница Радочка-то двух хороших людей и сосватала!!!А то баба Маша и Михалыч ещё сто лет бы не договорилис...Баба Маша и тоска
  • Виктория Иванова
    Вот и опять от кошек одна, только, польза! Полезные они очень.❤️‍🔥😻Баба Маша и тоска

- Сколько будет десять раз по сто грамм? - Литр. - Воооот! Во всем мире это килограмм, и только в России это Литр!

- Сколько будет десять раз по сто грамм? - Литр. - Воооот! Во всем мире это килограмм, и только в России это Литр!

Лежат любовники в постели. Она, мечтательно:— Представляешь, милый — ведь когда-нибудь мы поженимся…Он, неторопливо затягиваясь сигаретой и пуская в потолок колечко дыма:— Да кому мы нафиг нужны… - Хочу предупредить, наш аттракцион не для слабонервных.

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