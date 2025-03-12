- Сколько будет десять раз по сто грамм? - Литр. - Воооот! Во всем мире это килограмм, и только в России это Литр!

Лежат любовники в постели. Она, мечтательно:— Представляешь, милый — ведь когда-нибудь мы поженимся…Он, неторопливо затягиваясь сигаретой и пуская в потолок колечко дыма:— Да кому мы нафиг нужны… - Хочу предупредить, наш аттракцион не для слабонервных.
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