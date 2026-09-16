Москва — индустриальный лидер страны

Москва давно перестала быть просто крупнейшим потребительским рынком. Сегодня столица — это мощный индустриальный центр, чья продукция и технологии востребованы в большинстве регионов России.
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