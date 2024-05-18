Эксперт рассказал, как правильно выбрать кондиционер к лету

Эксперт Павел Гринько рассказал россиянам о том, как правильно выбирать вентиляторы и кондиционеры. Специалист отметил, что лето 2024 года, по некоторым прогнозам, может стать самым жарким за всю историю наблюдений.
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