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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давид Бенавидес: «Хочу драться с Канело. Если не выйдет, то перейду в полутяжелый вес и брошу вызов Биволу»

«Просто напоминаю, чтобы все помнили, кто, черт возьми, настоящий чемпион суперсреднего веса! Нужно дать людям то, что они хотят увидеть.

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