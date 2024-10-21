«Валенсия» проиграла «Лас-Пальмасу» и опустилась на дно таблицы Ла Лиги

Футболисты «Валенсии» потерпели поражение от «Лас-Пальмаса» в заключительном матче 10-го тура чемпионата Испании.
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