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Зеленский снова предложил перемирие по всему фронту для начала переговоров

Зеленский снова предложил перемирие по всему фронту для начала переговоров

Зеленский снова предложил перемирие, причём без всяких условий. Об этом он заявил в очередном интервью иностранной прессе в преддверии встречи с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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