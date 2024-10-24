«Строить ничего не буду»: красноярский мошенник обманул россиян на десятки миллионов рублей

Афера всероссийского масштаба: в Красноярском крае расследуют дело о мошенничестве. Жертвами сомнительной строительной компании стали по меньшей мере 60 человек из нескольких регионов Сибири, а также Москвы и Петербурга.
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