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«Строить ничего не буду»: красноярский мошенник обманул россиян на десятки миллионов рублей

«Строить ничего не буду»: красноярский мошенник обманул россиян на десятки миллионов рублей

Афера всероссийского масштаба: в Красноярском крае расследуют дело о мошенничестве. Жертвами сомнительной строительной компании стали по меньшей мере 60 человек из нескольких регионов Сибири, а также Москвы и Петербурга.

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