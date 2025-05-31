Заноза
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Заноза

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«Сумасшедший» Мерц и тени Третьей мировой войны

«Сумасшедший» Мерц и тени Третьей мировой войны

Немецкая военная машина пришла в движение впервые после мая сорок пятого Фридрих Мерц сидит в кресле канцлера Германии всего ничего, но уже готов развязать третью мировую войну.

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Комментарии
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Eduard
а рядом словно наркоманы,что-то хлопают,орут, Давно в бомоубежищах не сидели!
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9 час.
Анатолий Рябенко
За 80 лет подзабылась вторая мировая война и реванш как бельмо на глазу хочет ещё раз попробовать с учётом ошибок третьего рейха победить Россию. Германия звереет плюя на исторические поражения. Новый фюрер Мерц готов кинуться с кулачками как и бывший Шольц на Россию используя фашиствующих хохлов одурманенных своей непобедимостью.
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7 час.
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