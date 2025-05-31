«Сумасшедший» Мерц и тени Третьей мировой войны

а рядом словно наркоманы,что-то хлопают,орут, Давно в бомоубежищах не сидели!

Анатолий Рябенко

За 80 лет подзабылась вторая мировая война и реванш как бельмо на глазу хочет ещё раз попробовать с учётом ошибок третьего рейха победить Россию. Германия звереет плюя на исторические поражения. Новый фюрер Мерц готов кинуться с кулачками как и бывший Шольц на Россию используя фашиствующих хохлов одурманенных своей непобедимостью.