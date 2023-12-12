Депутат Хамзаев: создатели кино о криминале должны делать исторические справки

Создатели сериалов и фильмов, сюжеты которых затрагивают тему возникновения организованной преступности, должны включать в себя исторические справки о тех событиях и их последствиях, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
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