Городские бои: «Отважные» уничтожают танки врага и прорывают оборону ВСУ, приближаясь к Селидово и Красноармейску (ВИДЕО)

В ходе наступления на красноармейском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжают активно продвигаться вперёд, чему помогает переброска врагом сил на курское направление.
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