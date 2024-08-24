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Городские бои: «Отважные» уничтожают танки врага и прорывают оборону ВСУ, приближаясь к Селидово и Красноармейску (ВИДЕО)

Городские бои: «Отважные» уничтожают танки врага и прорывают оборону ВСУ, приближаясь к Селидово и Красноармейску (ВИДЕО)

В ходе наступления на красноармейском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжают активно продвигаться вперёд, чему помогает переброска врагом сил на курское направление.

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