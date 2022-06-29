БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Посольству США из центра Москвы придется переезжать в Бутово. А что они хотят?

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Каким может быть ассиметричный ответ России на запрет пролёта спецборта для сотрудников дипмиссий? Вера Жердева Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Алексей Литвинов История с высылкой российских дипломатов тянется уже довольно долго.

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