Посольству США из центра Москвы придется переезжать в Бутово. А что они хотят?

Каким может быть ассиметричный ответ России на запрет пролёта спецборта для сотрудников дипмиссий? Вера Жердева Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Алексей Литвинов История с высылкой российских дипломатов тянется уже довольно долго.