Российские бренды одежды распродают товары из-за убытков со скидками до 90 процентов

Российские бренды одежды распродают товары из-за убытков со скидками до 90 процентовОколо десяти крупных отечественных производителей одежды и обуви в первой половине 2026 года устроили масштабные распродажи со скидками от 30 до 90 процентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии