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Живая Кубань

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Российские бренды одежды распродают товары из-за убытков со скидками до 90 процентов

Российские бренды одежды распродают товары из-за убытков со скидками до 90 процентов

Российские бренды одежды распродают товары из-за убытков со скидками до 90 процентовОколо десяти крупных отечественных производителей одежды и обуви в первой половине 2026 года устроили масштабные распродажи со скидками от 30 до 90 процентов.

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