Семь выводов Текслера после прямой линии Путина

Губернатор Челябинской области записал видеообращение после прямой линии президента.Глава региона 14 декабря назвал несколько тем, о которых говорил Владимир Путин и которые касаются жителей Южного Урала.
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