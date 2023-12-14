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Семь выводов Текслера после прямой линии Путина

Семь выводов Текслера после прямой линии Путина

Губернатор Челябинской области записал видеообращение после прямой линии президента.Глава региона 14 декабря назвал несколько тем, о которых говорил Владимир Путин и которые касаются жителей Южного Урала.

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