European Wildfires, Net-Zero Stagnation, & The Great Industry Displacement Authored by Daniel Lacalle, Europe’s wildfire crisis has also exposed the failure of public spending rhetoric unsupported by effective land and forest management.
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