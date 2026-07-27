Zero Hedge
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Zero Hedge

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European Wildfires, Net-Zero Stagnation, & The Great Industry Displacement

European Wildfires, Net-Zero Stagnation, & The Great Industry Displacement

European Wildfires, Net-Zero Stagnation, & The Great Industry Displacement Authored by Daniel Lacalle, Europe’s wildfire crisis has also exposed the failure of public spending rhetoric unsupported by effective land and forest management.

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