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Чемпионат Турции. «Мерсин» примет «Анадолу Эфес», «Маниса» сыграет с «Фенербахче»

«Анадолу Эфес» постарается продлить серию без поражений в гостевом матче с «Мерсином». «Маниса» примет «Фенербахче» Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Бурсаспор – Бахчешехир Дата проведения 10 ноября, 13.

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