На месте екатеринбургского НИИ построят многоэтажки для двух тысяч жильцов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа, ФедералПресс. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов разрешил застроить многоэтажными и среднеэтажными домами территорию бывшего НИИ металлургической теплотехники (ВНИИМТ) на Втузгородке.
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