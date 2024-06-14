Coca-Cola снова регистрирует товарные знаки в России

О приостановке деятельности в стране компания объявляла в марте 2022 года Американская компания Coca-Cola Company в апреле подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков для брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta.
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