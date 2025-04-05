Эксперт объяснил, что делать с кредитом, если вы остались без работы

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Русская весна

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Самое главное, чего нельзя делать, если вы потеряли работу и вам больше нечем платить по кредиту — допускать просрочку и игнорировать звонки из банка, рассказал агентству «Прайм» основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев.

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