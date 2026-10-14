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World Gymnastics и Израиль урегулировали спор из-за недопуска гимнастов на ЧМ-2025

World Gymnastics и Израиль урегулировали спор из-за недопуска гимнастов на ЧМ-2025

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) и Федерация гимнастики Израиля достигли мирового соглашения по спору из-за отказа правительства Индонезии выдать визы израильским спортсменам для участия в чемпионате мира 2025 года в Джакарте.

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