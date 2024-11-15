«Молятся где попало: в коридорах, под лестницами и даже в подсобках»: Приезжие студенты раскручивают конфликт в университете

При том всех кто пытается насаждать у нас свои порядки!

Наталия

Вы правы. Обычные люди в Средней Азии и на Кавказе, и в России никогда не были религиозными фанатиками. Кто-то верил, кто-то был атеистом... Повальная исламизация, одновременно с упадком культуры и образования, стала насаждаться извне, с целью развала и ослабления России.