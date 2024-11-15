Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Молятся где попало: в коридорах, под лестницами и даже в подсобках»: Приезжие студенты раскручивают конфликт в университете

«Молятся где попало: в коридорах, под лестницами и даже в подсобках»: Приезжие студенты раскручивают конфликт в университете

Студенты из Таджикистана обвинили руководство Сургутского государственного университета в дискриминации.

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Комментарии
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Алекс Сэм
При том всех кто пытается насаждать у нас свои порядки!
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2 час.
Наталия
Вы правы. Обычные люди в Средней Азии и на Кавказе, и в России никогда не были религиозными фанатиками. Кто-то верил, кто-то был атеистом... Повальная исламизация, одновременно с упадком культуры и образования,  стала насаждаться извне, с целью развала и ослабления России.
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2 час.
Юрис Хартманис
Отчислить всех и домой выслать
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23 мин.

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