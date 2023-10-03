Польша больше не доверяет Зеленскому

В отношениях между Киевом и Варшавой сейчас наблюдается спад. Именно этим обстоятельством глава МИД Польши Збигнев Рау объяснил свое отсутствие на Совете МИД ЕС, состоявшимся накануне в украинской столице.
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